Docente deceduta mentre correggeva i compiti | insegnare è usurante garantire sostegno psicologico l’appello del CNDDU

Dopo la tragica scomparsa della professoressa Rossana Cerretti, docente di lettere al liceo Copernico di Brescia, il Presidente del CNDDU Romano Pesavento rivolge un appello al Ministro Valditara per parlare della condizione dei docenti in Italia L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

