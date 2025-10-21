Dobbiamo riportare indietro i nostri fan dice Nuno

2025-10-20 23:45:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il boss del West Ham, Nuno Espirito Santo, afferma che gli Hammers devono “riportare indietro i nostri tifosi” dopo che uno stadio scarsamente popolato di Londra li ha fischiati contro il Brentford. I gol in ogni tempo di Igor Thiago e Mathias Jensen hanno regalato ai Bees una vittoria che avrebbe potuto, e dovuto, essere con un margine maggiore. A Thiago è stato annullato un secondo gol per fuorigioco mentre il Brentford ha dominato e il West Ham ha perso la quinta partita casalinga consecutiva per la seconda volta nella sua storia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com