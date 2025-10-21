Divieto di allevare i polpi | il Cile potrebbe essere il primo paese a stabilirlo

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cile potrebbe essere il primo paese al mondo a vietare l'allevamento intensivo di polpi. Negli Usa lo hanno fatto già alcuni Stati e sempre di più la ricerca scientifica ha sottolineato le capacità cognitive ed emotive di un animale definito "alieno" proprio per la sua intelligenza e sensibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

