Divieto di allevare i polpi | il Cile potrebbe essere il primo paese a stabilirlo

Il Cile potrebbe essere il primo paese al mondo a vietare l'allevamento intensivo di polpi. Negli Usa lo hanno fatto già alcuni Stati e sempre di più la ricerca scientifica ha sottolineato le capacità cognitive ed emotive di un animale definito "alieno" proprio per la sua intelligenza e sensibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Si avvisano i cittadini che dal 1 ottobre 2024, e sino al 30 aprile 2025, sarà in vigore sull'intero territorio comunale il divieto di pascolo e movimentazione di animali da allevamento. Tutti i dettagli sono disponibili al link sotto riportato ove è allegata l'ordinanza r - facebook.com Vai su Facebook

Non solo crudeltà: gli allevamenti di polpi sono un disastro per gli ecosistemi (e la sicurezza alimentare) - Polpi, cresce la minaccia degli allevamenti intensivi: impatti gravi su ecosistemi, sicurezza alimentare e benessere animale. Lo riporta greenme.it