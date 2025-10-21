Distretto d’Emozioni | al via i laboratori didattici

Al via Distretto d’Emozioni con i laboratori didattici e creativi per bambini e ragazzi. "Scopri la città" è il titolo del ciclo dei laboratori che prenderanno il via mercoledì 23 ottobre alle ore 16 alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e che proseguiranno fino al 17 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it