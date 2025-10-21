Dissesto idrogeologico Torino è la provincia più a rischio di frane | oltre 42mila edifici in pericolo

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Torino si posiziona al vertice di una classifica poco invidiabile a livello nazionale: è il territorio italiano con il maggior numero di edifici, ben 42.523, che sorgono su terreni classificati a rischio di frana elevato o molto elevato. Un dato allarmante che, come rivela il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

