Dissesto idrogeologico Torino è la provincia più a rischio di frane | oltre 42mila edifici in pericolo
La provincia di Torino si posiziona al vertice di una classifica poco invidiabile a livello nazionale: è il territorio italiano con il maggior numero di edifici, ben 42.523, che sorgono su terreni classificati a rischio di frana elevato o molto elevato. Un dato allarmante che, come rivela il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dissesto idrogeologico, Torino è la provincia più a rischio di frane: oltre 42mila edifici in pericolo - Non solo abitazioni, 370 beni culturali e migliaia di industrie "in bilico" (metà nel Torinese). Segnala torinotoday.it
Via libera al piano contro il dissesto idrogeologico: al Piemonte 25 milioni - Dal Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza energetica oltre 25 milioni di euro per 13 interventi di messa in sicurezza de ... Lo riporta rainews.it
Piemonte, dissesto idrogeologico: 25 milioni di euro per 13 nuovi interventi di messa in sicurezza - Cirio: “Ogni euro speso in prevenzione è un investimento sulla vita dei cittadini”. Da giornalelavoce.it