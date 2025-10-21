Disservizi idrici a Motta Sant' Anastasia scuole e uffici comunali chiusi domani

A Motta Sant’Anastasia proseguono i lavori di riparazione al pozzo Lo Castro, a causa di un guasto alle pompe di sollevamento che ha provocato una significativa riduzione della portata idrica. La SIE S.p.A. (Servizi Idrici Etnei) ha comunicato che la portata dell’acqua, diminuita da 70 a 30 litri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

