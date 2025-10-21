Disposta l’amministrazione controllata per la Juve Stabia
Il tribunale di Napoli ha disposto l’ amministrazione controllata della Juve Stabia, squadra attualmente militante in Serie B, nell’ambito di un’inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose. Il provvedimento, emesso su richiesta congiunta della procura della Repubblica di Napoli, del procuratore nazionale antimafia e del questore del capoluogo campano, riguarda anche alcune società che operano nei servizi collegati alle attività sportive. La gestione del club passa ora a un gruppo di professionisti nominati per supervisionare l’amministrazione e garantire la regolarità della gestione societaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it
