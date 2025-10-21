Disposta l’amministrazione controllata per la Juve Stabia

Lettera43.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Napoli ha disposto l’ amministrazione controllata della Juve Stabia, squadra attualmente militante in Serie B, nell’ambito di un’inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose. Il provvedimento, emesso su richiesta congiunta della procura della Repubblica di Napoli, del procuratore nazionale antimafia e del questore del capoluogo campano, riguarda anche alcune società che operano nei servizi collegati alle attività sportive. La gestione del club passa ora a un gruppo di professionisti nominati per supervisionare l’amministrazione e garantire la regolarità della gestione societaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

disposta l8217amministrazione controllata per la juve stabia

© Lettera43.it - Disposta l’amministrazione controllata per la Juve Stabia

News recenti che potrebbero piacerti

disposta l8217amministrazione controllata juveDisposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Riporta msn.com

disposta l8217amministrazione controllata juveJuve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni criminalità organizzata - La società calcistica Juve Stabia, militante in Serie B, finisce in amministrazione controllata per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Disposta L8217amministrazione Controllata Juve