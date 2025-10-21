Centottanta tifosi del Napoli sono stati arrestati oggi a Eindhoven, nei Paesi Bassi, in vista della partita di Champions League contro la squadra locale del Psv. Secondo quanto riferiscono i media olandesi, i sostenitori partenopei sono stati fermati per "comportamenti potenzialmente pericolosi" e violazioni delle norme comunali sugli assembramenti. Gli arresti sono stati eseguiti a scopo preventivo, in assenza di scontri o disordini gravi. La polizia ha spiegato che i tifosi, definiti come un "gruppo numeroso con una certa atmosfera", si sarebbero rifiutati di lasciare il centro citta' nonostante gli ordini delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Disordini a Eindhoven, arrestati 180 ultras del Napoli