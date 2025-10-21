Disney+ in crisi | quasi 3 milioni di abbonati persi dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

La sospensione di Jimmy Kimmel Live! da parte della ABC a settembre ha scatenato una massiccia reazione da parte degli spettatori, con numerosi abbonati Disney+ che hanno deciso di cancellare il servizio. La pausa del programma, decisa dopo le osservazioni del conduttore sull’uccisione dell’attivista di destra Charlie Kirk, ha fatto discutere e acceso il dibattito politico, contribuendo a un aumento senza precedenti delle disdette, secondo un report della società di ricerca Antenna riportato dal New York Times. Tre milioni di cancellazioni in un solo mese. A settembre, circa tre milioni di americani hanno annullato l’abbonamento a Disney+, quasi il triplo rispetto alla media dei tre mesi precedenti, pari a 1,2 milioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Disney+ in crisi: quasi 3 milioni di abbonati persi dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

