Disney+ ha perso quasi 3 milioni di abbonati dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

Dopo la controversa decisione di sospendere il celebre late show americano, la piattaforma della Disney ha subito un crollo negli abbonamenti con milioni di utenti che hanno disdetto il loro piano Gli spettatori hanno reagito in massa alla sospensione del programma Jimmy Kimmel Live! da parte della ABC a settembre, e non in modo positivo. La sospensione per motivi politici del programma in seconda serata, a seguito delle brevi osservazioni del conduttore Jimmy Kimmel sull'uccisione dell'attivista di destra Charlie Kirk, ha provocato un'ondata massiccia di cancellazioni degli abbonamenti a Disney+, secondo un nuovo report della società di ricerca Antenna, come riportato dal New York Times. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

