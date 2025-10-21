Disney+ 3 milioni di disdette nel mese dello stop ABC a Kimmel

Una scossa improvvisa ha attraversato l'universo dello streaming: a settembre, Disney+ ha visto un'ondata di cancellazioni senza precedenti mentre il dibattito pubblico si infiammava attorno a Jimmy Kimmel. Numeri e reazioni raccontano una storia di fedeltà messa alla prova, di proteste digitali e di ritorni in scena capaci di ribaltare l'audience in una sola notte.

