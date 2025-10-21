Disegno osceno sul pavimento di una scuola | stop alle lezioni per rimuovere la scritta offensiva

Atto vandalico provoca la chiusura temporanea di un noto liceo della provincia partenopea. Al rientro scolastico, gli studenti hanno trovato le lezioni sospese per la comparsa di un disegno osceno, tracciato con vernice rossa sul pavimento di uno dei corridoi dell’istituto. La dirigente scolastica ha scelto di interrompere l’attività didattica per consentire la rimozione del disegno, disponendo la chiusura della scuola fino alla mattinata successiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

