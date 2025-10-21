Discarica l’Osservatorio al sindaco | | Bloccare i conferimenti di rifiuti

Ordinanza immediata del sindaco di blocco del conferimento rifiuti alla discarica Feronia (Gruppo Hera) di Finale Emilia, incontro con l’assessora regionale Irene Priolo e una petizione. Queste le richieste a gran voce avanzate dall’Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi, che da almeno un decennio si batte contro l’ampliamento di questo impianto diventato strategico nelle politiche del gruppo bolognese. E a sostegno della loro richiesta hanno trovato una autorevole sponda nella persona - nientemeno - che dell’assessora regionale all’Ambiente Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Irene Priolo, che pochi giorni fa in consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione relativa ad una possibile nuova discarica a Galliera (Bologna), ha confermato che è regola della Regione adeguarsi sempre al parere espresso dalle amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

