Discarica l’Osservatorio al sindaco | | Bloccare i conferimenti di rifiuti
Ordinanza immediata del sindaco di blocco del conferimento rifiuti alla discarica Feronia (Gruppo Hera) di Finale Emilia, incontro con l’assessora regionale Irene Priolo e una petizione. Queste le richieste a gran voce avanzate dall’Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi, che da almeno un decennio si batte contro l’ampliamento di questo impianto diventato strategico nelle politiche del gruppo bolognese. E a sostegno della loro richiesta hanno trovato una autorevole sponda nella persona - nientemeno - che dell’assessora regionale all’Ambiente Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Irene Priolo, che pochi giorni fa in consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione relativa ad una possibile nuova discarica a Galliera (Bologna), ha confermato che è regola della Regione adeguarsi sempre al parere espresso dalle amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Marianella, in via dell'Abbondanza, la situazione è critica: una discarica a cielo aperto sta minacciando la salute dei residenti, soprattutto dei bambini che frequentano la villa comunale. I sversamenti di rifiuti continuano senza sosta, creando un grave rischio Vai su Facebook
"Nuova discarica, pronta azione in autotutela per bloccare tutto" - "Stiamo sviluppando un’azione di autotutela per fare archiviare la proposta di nuova discarica ad 800 metri dalla Cornacchia (discarica in post mortem, ndr). Riporta ilrestodelcarlino.it
Sant'Elpidio a Mare, il focus del sindaco: «Picco di malattie in zona discarica, dico no all’ampliamento» - Tanti temi, oltre all’approvazione del bilancio consolidato 2024, al Consiglio comunale tenutosi sabato mattina ... Riporta corriereadriatico.it