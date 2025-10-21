Disastro Grande Fratello ascolti tv imbarazzanti anche ieri | è flop bisogna correre ai ripari

Il Grande Fratello continua a perdere consensi e numeri. Dopo un esordio dignitoso, spinto dalla curiosità verso la nuova stagione e dall’arrivo di Simona Ventura, il reality di Canale 5 sembra aver smarrito rapidamente l’attenzione del pubblico. La puntata di lunedì 20 ottobre 2025 ne è la prova: la sfida dell’audience è stata impietosa, con la fiction di Rai 1 che ha dominato la serata e il reality show che non riesce più a reggere il confronto. A Mediaset ora non resta che trovare un modo per invertire la rotta prima che il calo diventi irreversibile. Grande Fratello ascolti tv ieri sera 20 ottobre 2025: che flop totale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

