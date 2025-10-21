Disabilità la denuncia di Valentina Tomirotti | Nessun taxi accessibile in servizio sabato sera e barriere pure in hotel

Milano – A volte sono le parole proferite dai centralini dei radiotaxi a testimoniare meglio di tante altre tutti i passi avanti che Milano non ha fatto nel garantire diritti e servizi fondamentali alle persone con disabilità, a partire dal diritto di spostarsi in città. Per poterne usufruire a Milano, ancora oggi, occorre un preavviso di almeno 48 ore. E poco importa che si possa avere un’emergenza qualsiasi, una necessità imprevista o anche solo un desiderio improvviso: se si è persone con disabilità si deve imparare a pianificare sempre tutto. Ma proprio tutto. A mettere in conto ogni possibile accadimento, persino di dover essere costretti a cercare all’ultimo minuto una stanza in un hotel diverso da quello già prenotato perché in quello già prenotato, a dispetto della richiesta, la stanza non è per nulla accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disabilità, la denuncia di Valentina Tomirotti: “Nessun taxi accessibile in servizio sabato sera e barriere pure in hotel”

