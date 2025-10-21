Con l'avvicinarsi delle scadenze, docenti e personale ATA si preparano a richiedere i permessi per il diritto allo studio per l'anno 2026. Questa guida offre una sintesi chiara su come presentare la domanda per le 150 ore retribuite, illustrando i requisiti necessari, le scadenze principali e le procedure da seguire per non perdere questa importante opportunità di formazione.Requisiti e beneficiari del diritto allo studio 2026I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio sono concessi per un massimo di 150 ore annue individuali, calcolate in proporzione all'orario di servizio e alla durata del contratto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Diritto allo studio 2026: gli avvisi USR sui permessi da 150 ore [Aggiornato]