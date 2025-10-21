Dirigenti scolastici | il MiM chiede nuove assunzioni al MEF
Il Ministero dell'Istruzione (MIM) ha avviato un confronto con il MEF per nuove assunzioni di dirigenti scolastici. L'obiettivo è coprire i posti rimasti vacanti a causa di complesse dinamiche amministrative. La richiesta del Ministro Valditara mira a ottenere l'autorizzazione per un nuovo contingente dirigenziale. Se approvata, questa mossa ridurrebbe il numero delle reggenze, garantendo stabilità alle scuole.La richiesta del ministero per i posti vacantiIl Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha formalmente richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) l'autorizzazione per procedere a nuove immissioni in ruolo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
