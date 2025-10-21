Dirigente Scolastica sanzionata con 400€ | tutta colpa delle sue ' parziali' comunicazioni

La Corte d’Appello di Trieste ha confermato una sanzione disciplinare ad und dirigente scolastica. Il motivo? Aver fornito comunicazioni incomplete e "suggestive" ai genitori e alla stampa riguardo alla mancanza di insegnanti. La DS aveva indicato come unica causa i ritardi dell'Ufficio Scolastico provinciale. La sentenza n. 992025 stabilisce che questa comunicazione parziale viola i doveri di trasparenza.Il caso della comunicazione 'parziale' del dirigente scolasticoLa vicenda giudiziaria esaminata dalla Corte d’Appello di Trieste (sentenza n. 992025) ha origine dalle legittime proteste di un gruppo di genitori, seriamente preoccupati per la continua riduzione dell’orario scolastico dei propri figli a causa della cronica mancanza di docenti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Dirigente Scolastica sanzionata con 400€: tutta colpa delle sue 'parziali' comunicazioni

Altre letture consigliate

Una delegazione di studenti è stata ricevuta dalla dirigente scolastica Paola Gianfelice Vai su Facebook

Stop ai cellulari in classe, una dirigente scolastica: “Durante le lezioni i ragazzi utilizzavamo spesso i telefonini, ciò permetteva di rendere le attività più interattive e partecipative” - X Vai su X

Un 14enne aggredisce la dirigente scolastica nel Siracusano - Un ragazzo di 14 anni di Noto (Siracusa), studente di un istituto comprensivo, ha aggredito la dirigente scolastica. Da ansa.it

Quattordicenne aggredisce la dirigente scolastica nel Siracusano - Un ragazzo di 14 anni di Noto (Siracusa), studente di un istituto comprensivo, ha aggredito la dirigente scolastica. Scrive rainews.it

Dirigenti scolastici nella Bergamasca, fra titolari e reggenti coperte tutte le sedi - A pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico la provincia di Bergamo può finalmente tirare un sospiro di sollievo: tutte le scuole hanno ora un dirigente, e la mappa della dirigenza si presenta ... Da ecodibergamo.it