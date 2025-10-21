DIRETTA Tutte le notizie di martedì 21 ottobre | Xabi Alonso e la rivelazione su Nico Paz LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 21 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Chiusa definitivamente la settima giornata di Serie A, è già tempo di rituffarsi in Champions League. Grande attesa per le due partite di oggi che vedono impegnate le italiane. Il Napoli di scena in casa del PSV, l’Inter invece fa visita all’Union St.Gilloise. Cristian Chivu (LaPresse) – calciomercato.it Nel frattempo si preparano anche Atalanta e Juventus, con Tudor che resta sotto osservazione ed è atteso alla prova più difficile, in casa del Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Lo spettacolo del SSC Napoli in diretta TV! Da #Rusticano puoi guardare tutte le partite della #SerieA e della #ChampionsLeague in diretta. Il giusto mix che unisce il sapore inconfondibile dei nostri #MenùQQR e l'amore per la tua squadra del . Prenota ade - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le ultime novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Tutte le notizie di martedì 7 ottobre - Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo ... Da calciomercato.it