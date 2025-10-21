Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle squadre italiane Coinquilini del secondo posto in classifica a 15 punti, Inter e Napoli tornano in campo in Champions League, sfidando rispettivamente Union Saint-Gilloise e PSV. Conte e Chivu (ANSA FOTO) – calciomercato.it Una doppia trasferta nella terra delle fiere delle Fiandre che potrà dire molto sulle ambizioni europee dei due club italiani. Partiamo dalla sfida di Eindhoven, dove la squadra allenata da Antonio Conte cercherà un immediato riscatto dopo la sconfitta in campionato in casa del Torino. Una partita ad alta tensione anche fuori dal campo, come dimostrano i fermi imposti dalla polizia olandese a 180 sostenitori partenopei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Psv-Napoli e Union SG-Inter: segui la cronaca LIVE