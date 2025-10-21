Inter News 24 Diouf e Luis Henrique: sono costati oltre 40 milioni in due ma hanno collezionato pochissimi minuti di gioco. L’analisi sui due calciatori dell’Inter. Uno dei punti di forza di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è sicuramente la sua capacità di gestire la rosa a disposizione. In questo primo scorcio di stagione, il tecnico rumeno ha dimostrato di saper sfruttare al meglio il turnover, un aspetto fondamentale in un calendario fittissimo di impegni ravvicinati. L’ Inter ha infatti affrontato un inizio di stagione ricco di partite, sia in Serie A che in Champions League, e la possibilità di ruotare i giocatori ha rappresentato un vantaggio non da poco per mantenere alta l’intensità e la competitività in ogni competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf e Luis Henrique sono i grandi esclusi delle rotazioni di Chivu. Il punto sui due neo-acquisti