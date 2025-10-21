Dio li fa e poi li accoppia! Orsini e Albanese insieme | cosa succede? Esplode la polemica

È bastato uno scatto condiviso su X per riaccendere l’infinito dibattito sull’informazione, sulla guerra in Medio Oriente, e sulle posizioni che dividono radicalmente l’opinione pubblica italiana. Protagonisti, loro malgrado o forse no, Alessandro Orsini, professore della Luiss, e Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. A innescare la miccia è un post al vetriolo del giornalista Antonello Piroso, che accompagna la foto dei due con un commento destinato a fare rumore: “Dio li fa e poi li accoppia”. Leggi anche: “Lo ha detto davvero? Ma dove ca*** vive?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Dio li fa e poi li accoppia!”. Orsini e Albanese insieme: cosa succede? Esplode la polemica

