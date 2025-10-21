Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | L' Italia è piena zeppa di casi come quello di Garlasco

Laverita.info | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 21 ottobre 2025. Ospite Fabio Amendolara. L'argomento del giorno è: "Gli ultimi sviluppi del caso di Garlasco". 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 fabio amendolara l italia 232 piena zeppa di casi come quello di garlasco

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «L'Italia è piena zeppa di casi come quello di Garlasco»

Contenuti che potrebbero interessarti

Tra le pieghe del caso Claps - inchiesta di due giornalisti lucani, Fabio Amendolara e Fabrizio Di Vito, prova a far luce sui tanti misteri ancora irrisolti della vicenda. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Fabio Amendolara