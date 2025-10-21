Il burnout sul lavoro incalza e non fa sconti a nessuno, ma alcune professioni sono più soggette di altre. Lo dimostrano gli ultimi dati raccolti dall’Inail e da sistemi di sorveglianza come MalProf e Marel, da cui si evince che le denunce per malattie psichiche da lavoro — disturbo post-traumatico, dell’adattamento, stress acuto. — tra il 2019 e il 2023 sono state addirittura 2.047 (anche se solo il 7,3% di queste, alla fine, ha ottenuto un riconoscimento). I settori più colpiti. Chi corre il rischio maggiore? I settori più colpiti sono l'assistenza sanitaria (11,8%), il commercio al dettaglio (9,8%) e la pubblica amministrazione (6,3%). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dimmi che lavoro fai e ti dirò quanto sei a rischio burnout