Dimmelo in faccia Enzo Iacchetti l’attacco in pubblico poi il caos

Enzo Iacchetti torna al centro delle cronache, questa volta non per una gag televisiva ma per uno scontro che ha acceso il dibattito pubblico e social. L’ex volto di Striscia la Notizia è infatti finito sotto i riflettori dopo una puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda nella serata del 16 settembre, in cui la discussione sul conflitto di Gaza è degenerata in un confronto durissimo tra i partecipanti. La trasmissione, condotta da Bianca Berlinguer, ha visto il confronto precipitare quando si è parlato del bilancio delle vittime. «Sono morte circa 50mila persone, la metà terroristi di Hamas». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

