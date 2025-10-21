Dimentica il classico detergente Questi dischetti con curcuma e vitamina C sono il massimo per il benessere della pelle
Lo facciamo in tante, trovato un prodotto che ci pare funzionare si fa fatica a provarne altri. Ma quando si tratta di farlo con dei dischetti pratici e confortevoli, che oltre a detergete la pelle la esfoliano delicatamente rilasciando un boost di benefici che migliorano la salute e la bellezza della cute, allora vale la pena tentare. E attenzione, perché questi dischetti detergenti esistono e li trovate proprio ora in sconto su Amazon. Si tratta dei dischetti con curcuma e vitamina C di Plantifique, dei veri piccoli alleati per il benessere della pelle del viso, da portare ovunque con voi e che sostituiscono in modo ottimale il vostro classico detergente viso, ma con un’azione in più, possono anche agire da esfoliante. 🔗 Leggi su Dilei.it
