Dimensionamento scolastico il TAR Campania accoglie il ricorso della Regione

Il TAR Campania - con sentenza n. 6842 del 21.10.2025 - ha accolto il ricorso della Regione Campania contro il diniego del Ministero dell’Istruzione di rideterminare il contingente di dirigenti scolastici e di dirigenti amministrativi per gli anni scolastici 202425, 202526 e 202627, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il piano di dimensionamento scolastico a Catania e provincia porta alla soppressione di numerosi istituti e cattedre, minacciando il diritto allo studio. #Sindacati #Personale Vai su Facebook

STOP AL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DEI MINISTERI: ACCOLTO DAL TAR IL RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - Accolto il ricorso della Regione Campania: sospeso il decreto interministeriale sul dimensionamento scolastico e rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma. Lo riporta regione.campania.it

Giunta Rocca bocciata: arrivato lo stop al dimensionamento scolastico da parte del TAR - Dallo scorso dicembre molte polemiche si sono susseguite sullo sciagurato piano di dimensionamento scolastico presentato e voluto dalla giunta guidata dal presidente Rocca. lagone.it scrive

Dimensionamento scolastico: Apecchio, Colmurano e Caldarola presentano ricorso al Tar contro il provvedimento della Regione - Pieno sostegno dell’UPI Marche alle iniziative dei Comuni di Apecchio (Provincia di Pesaro e Urbino), di Colmurano e Caldarola (Provincia di Macerata) che hanno depositato ricorsi al TAR ... corriereadriatico.it scrive