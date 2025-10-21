Dimensionamento scolastico il Tar accoglie ricorso della Regione | No al taglio dei dirigenti
Il Tar Campania, questa mattina, ha accolto il ricorso della Regione Campania contro il diniego del Ministero dell’Istruzione di rideterminare il contingente di dirigenti scolastici e di dirigenti amministrativi per gli anni scolastici 202425, 202526 e 202627, in applicazione della legge. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
