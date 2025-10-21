Dimensionamento scolastico accolto il ricorso della Regione Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Tar Campania – con sentenza n. 6842 del 21.10.2025 – ha accolto il ricorso della Regione Campania contro il diniego del ministero dell’Istruzione di rideterminare il contingente di dirigenti scolastici e di dirigenti amministrativi per gli anni scolastici 202425, 202526 e 202627, in applicazione della legge 1972022 (che ha introdotto la riforma del sistema scolastico nazionale nota come “ridimensionamento”), che impone di calcolare il numero di essi tenendo conto del numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno scolastico per ogni Regione, anziché sulla mera base di previsioni statistiche, basate sul decremento nazionale della natalità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
