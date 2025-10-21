Giovanni Floris torna questa sera, martedì 21 ottobre, con nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico, in onda alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 21 ottobre 2025. Al centro del talk si parlerà del terzo Governo più longevo della storia Repubblicana, quello attualmente guidato da Giorgia Meloni. Elly Schlein sostiene che, con la destra al potere, è in pericolo la democrazia. E mentre destra e sinistra litigano, chi pensa al Paese reale? Spazio poi alla manovra economica appena varata dal Governo Meloni. Floris si chiederà se e quanto inciderà, in positivo o in negativo, sulle tasche degli italiani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì: tra gli ospiti di Floris c’è Mottola, inviato di Report