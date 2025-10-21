"Ma dove l'ha detta questa cag***a?". Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu regalano uno spazio nella loro copertina satirica di DiMartedì, su La7, anche a Maurizio Landini e alla sua assai poco felice uscita di una settimana fa contro Giorgia Meloni, definita " cortigiana ". Giovanni Floris, che di quella dichiarazione in una pur minima parte può essere considerato corresponsabile non avendo censurato con fermezza le parole del capo della Cgil, ride ma il gelo generale è palpabile. "Mentre Trump dava fuoco a tutte le femministe del mondo, in Italia ci ha pensato lui, Maurizio Landini", spiega Paolo mostrando la foto del sindacalista anti-Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Landini e la cortigiana: anche Luca e Paolo imbarazzano Floris