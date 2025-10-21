DiMartedì anticipazioni e ospiti | tra i temi la manovra economica e il caso Ranucci Stasera su La7 alle 21.15

Atomheartmagazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Floris torna questa sera su La7 con una nuova puntata di DiMartedì. Appuntamento in prima serata (21.15) per un confronto a più voci su politica, economia e scenari internazionali. In studio e in collegamento analisti, giornalisti e figure politiche; tra gli ospiti attesi anche Giorgio Mottola, inviato di Report. Indice. Anticipazioni DiMartedì 21 ottobre 2025: i temi. Manovra economica: cosa cambia per famiglie e imprese. Attentato a Sigfrido Ranucci: potere, informazione e sicurezza dei giornalisti. Esteri: Gaza, Ucraina e proteste negli Stati Uniti. Copertina satirica e ospiti. Dove e quando vedere diMartedì. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

dimarted236 anticipazioni e ospiti tra i temi la manovra economica e il caso ranucci stasera su la7 alle 2115

© Atomheartmagazine.com - DiMartedì, anticipazioni e ospiti: tra i temi la manovra economica e il caso Ranucci. Stasera su La7 alle 21.15

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dimarted236 anticipazioni ospiti temiDiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 ottobre 2025 su La7 - DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 21 ottobre 2025 su La7, ore 21. Secondo tpi.it

dimarted236 anticipazioni ospiti temiDiMartedì, temi e ospiti in tv stasera (21 ottobre): da Ranucci alla Legge di Bilancio - Anche questa settima torna diMartedì, l’approfondimento politico ed economico di Giovanni Floris, in onda questa sera martedì 21 ottobre, alle ore 21:15 su La7. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dimarted236 Anticipazioni Ospiti Temi