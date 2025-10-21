Giovanni Floris torna questa sera su La7 con una nuova puntata di DiMartedì. Appuntamento in prima serata (21.15) per un confronto a più voci su politica, economia e scenari internazionali. In studio e in collegamento analisti, giornalisti e figure politiche; tra gli ospiti attesi anche Giorgio Mottola, inviato di Report. Indice. Anticipazioni DiMartedì 21 ottobre 2025: i temi. Manovra economica: cosa cambia per famiglie e imprese. Attentato a Sigfrido Ranucci: potere, informazione e sicurezza dei giornalisti. Esteri: Gaza, Ucraina e proteste negli Stati Uniti. Copertina satirica e ospiti. Dove e quando vedere diMartedì. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DiMartedì, anticipazioni e ospiti: tra i temi la manovra economica e il caso Ranucci. Stasera su La7 alle 21.15