Dilaga la Papu-mania | ecco il gelato padovano dedicato al 10 del Padova

Sale la febbre di vedere in campo il Papu Gomez. Squalifica terminata, nella giornata di mercoledì 22 ottobre la presentazione ufficiale all'Euganeo e poi il bagno di folla con i tifosi alle 18 al Macron Store di Via Croce Rossa 2. Intanto, per ingannare l'attesa, in città c'è un nuovo gusto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

Fibermaxxing, l'ultima mania wellness che dilaga sui social è pericolosa? - Si chiama fibermaxxing ed è l'ultima mania wellness: mangiare enormi quantità di fibre per migliorare la digestione, l'umore e persino la linea. ilgiornale.it scrive