Dilaga la Papu-mania | ecco il gelato padovano dedicato al 10 del Padova

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale la febbre di vedere in campo il Papu Gomez. Squalifica terminata, nella giornata di mercoledì 22 ottobre la presentazione ufficiale all'Euganeo e poi il bagno di folla con i tifosi alle 18 al Macron Store di Via Croce Rossa 2. Intanto, per ingannare l'attesa, in città c'è un nuovo gusto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

