Digitalizzazione Nuovi strumenti per le imprese
Razzante* La digitalizzazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane continua a crescere in modo costante e strutturato, con un balzo del +50% nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale rispetto al 2024. Secondo l’ultima ricerca di Italiaonline, il mercato della “Presenza e Comunicazione digitale” ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro, con una crescita media annua del 14,4% negli ultimi cinque anni. Le aziende che investono in comunicazione digitale sono aumentate del 15% nell’ultimo anno, con circa il 20% delle PMI che ha incrementato il proprio budget nel 2024. L’Intelligenza Artificiale è sempre più presente, in particolare nella creazione di contenuti testuali (55,2%), visivi (31,9%) e nella gestione delle campagne pubblicitarie e recensioni online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
