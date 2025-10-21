Diffamazione contro David Parenzo su social Chef Rubio a processo Il giornalista in aula | Dopo il 7 ottobre escalation
Sono anni che tra i due non corre buon sangue, tra affermazioni e risposte al vetriolo. Ma il confronto tra Che Rubio e Davide Parenzo è finito in Tribunale. Gabriele Rubini, noto al pubblico come Chef Rubio, è stato rinviato a giudizio per diffamazione. Il procedimento vede come parte civile il giornalista per un tweet che Rubini aveva pubblicato dopo la strage del 7 ottobre del 2023 in Israele. Nei confronti dell’imputato è contestato il reato di diffamazione con le aggravanti dell’attribuzione di un fatto determinato, dell’offesa recata col mezzo di un social network di ampia diffusione e della finalità di discriminazione o odio razziale e religioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
