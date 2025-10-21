Difendiamo chi salva vite | solidarietà alla Mare Jonio e a Mediterranea Saving Humans

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un processo ingiusto contro la solidarietà. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Peppe Puccia – Segretario Federazione SiracusaRagusa Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea Oggi, 21 ottobre 2025, si apre presso il Tribunale di Ragusa un processo che consideriamo profondamente ingiusto e inaccettabile: quello contro l’equipaggio della nave umanitaria Mare Jonio e i responsabili dell’ONG Mediterranea Saving Humans. Gli imputati sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina “aggravato dal profitto” per aver salvato 27 persone nel settembre 2020. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

