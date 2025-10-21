Dietrofront in Spagna | dopo le proteste la Liga cancella Villarreal-Barcellona a Miami

21 ott 2025

La trasferta in Florida del match di campionato il 20 dicembre aveva scatenato le proteste. E oggi l’impresa che doveva occuparsi della finalizzazione della partita ha diramato un comunicato in cui ha annunciato l'annullamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

