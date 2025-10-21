Il 22 ottobre 2015 Netflix arrivava in Italia, portando con sé un cambiamento radicale nel modo in cui consumiamo intrattenimento. Non era solo una nuova piattaforma per vedere film e serie: era l’inizio di una rivoluzione culturale. Un prima e un dopo ben definiti, uno spartiacque che ha trasformato spettatori casuali in binge watcher incalliti e ha rivoluzionato il concetto stesso di fruizione televisiva. A dieci anni di distanza, sembra quasi impossibile ricordare com’era prima. In un’Italia ancora legata alle reti generaliste e ai palinsesti dei canali satellitari, Netflix ha introdotto qualcosa di nuovo: libertà, scelta, e accesso immediato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dieci anni fa la rivoluzione Netflix: cinque serie che ci hanno legati al divano