Diddy contesta la condanna e la pena | presentato l’avviso di appello
Dopo la condanna ricevuta lo scorso 3 ottobre a quattro anni e due mesi di detenzione, Diddy ha presentato una contestazione all’ufficiale giudiziario. Il rapper arrestato nel settembre 2024, ha ricevuto una sentenza che lo condanna a cinquanta mesi di carcere, in seguito alla sua condanna per accuse federali legate alla prostituzione. All’inizio della scorsa estate era stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e racket, che comportavano una potenziale condanna all’ergastolo. Successivamente è stato ritenuto colpevole di trasporto ed induzione alla prostituzione coinvolgendo le sue due ex fidanzate, Cassandra “Cassie” Ventura, protagonista del video che l’ha incriminato e “Jane”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
