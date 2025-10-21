Diastasi dei retti | cause sintomi e trattamenti efficaci
. La diastasi dei retti è una condizione che interessa la parete addominale e si verifica quando i muscoli retti dell’addome si separano lungo la linea mediana, causando una protrusione o rigonfiamento visibile nella zona centrale dell’addome. Questo disturbo, spesso sottovalutato, può avere conseguenze sia estetiche che funzionali, influendo sulla postura, sulla respirazione e sulla stabilità del core. In questo articolo esploreremo le cause, i sintomi e i trattamenti efficaci per la diastasi dei retti, con un approfondimento dedicato alle opzioni di cura disponibili a Milano con il Dott. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
