Diamond League Golden Gala Pietro Mennea | fissata la data del 2026
Il 4 giugno all'Olimpico di Roma la quinta tappa della Diamond League, primo appuntamento europeo del massimo circuito mondiale Ora è ufficiale: giovedì 4 giugno 2026 lo stadio Olimpico ospiterà la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, la quinta tappa della Wanda Diamond League e la prima in Europa nella prossima stagione.
