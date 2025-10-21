Diamond League Golden Gala Pietro Mennea | fissata la data del 2026

Il 4 giugno all’Olimpico di Roma la quinta tappa della Diamond League, primo appuntamento europeo del massimo circuito mondiale Ora è ufficiale: giovedì 4 giugno 2026 lo stadio Olimpico ospiterà la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, la quinta tappa della Wanda Diamond League e la prima in Europa nella prossima stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it