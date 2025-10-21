Contribuire allo sviluppo degli studi mediterranei diffondendo una cultura di pace, rispetto reciproco e solidarietà e rafforzare la diplomazia culturale e spirituale ponendosi come ponte morale e intellettuale tra le sponde del Mediterraneo. Questi gli obiettivi del Centro Emir Abdelkader per la Ricerca, gli Studi Strategici e il Dialogo Mediterraneo, che verrà presentato ufficialmente a Catania. L’appuntamento è per mercoledì 22 ottobre alle ore 11 nell’Aula Magna – Rettorato dell’Università di Catania.? Presidente del centro è Kheit Abdelhafid, Imam della Grande Moschea di Catania dal 1997, Presidente della Comunità Islamica di Sicilia e Presidente del Centro Emir Abdelkader per la ricerca, studi strategici e dialogo mediterraneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dialogo Mediterraneo per una cultura di pace