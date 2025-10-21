Di quanto aumenta lo stipendio di medici e infermieri con la Manovra 2026

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le assunzioni di infermieri e medici con le risorse della legge di bilancio 2026 saranno meno di quanto si era previsto - poco meno di 7.500 - mentre l'aumento di stipendio dovrebbe essere in linea con gli annunci: si parla di circa 125 euro lordi al mese per gli infermieri e 230 euro per i medici, ma sommando anche gli aumenti dell'ultima manovra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

aumenta stipendio medici infermieriDi quanto aumenta lo stipendio di medici e infermieri con la Manovra 2026 - Le assunzioni di infermieri e medici con le risorse della legge di bilancio 2026 saranno meno di quanto si era previsto - Come scrive fanpage.it

aumenta stipendio medici infermieriMedici e infermieri: ecco gli aumenti in busta paga e si parte con 7mila assunzioni - La Sanità conquista 2,4 miliardi in più nel 2026 portando così il Fondo sanitario nazionale con le risorse già stanziate dalla manovra dell'anno scorso a sfiorare i 143 miliardi ... Scrive ilsole24ore.com

aumenta stipendio medici infermieriManovra, prevista assunzione di 6mila infermieri. Sindacati: “Non ci sono”. La situazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, prevista assunzione di 6mila infermieri. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Aumenta Stipendio Medici Infermieri