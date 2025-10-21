Di quanto aumenta lo stipendio di medici e infermieri con la Manovra 2026

Le assunzioni di infermieri e medici con le risorse della legge di bilancio 2026 saranno meno di quanto si era previsto - poco meno di 7.500 - mentre l'aumento di stipendio dovrebbe essere in linea con gli annunci: si parla di circa 125 euro lordi al mese per gli infermieri e 230 euro per i medici, ma sommando anche gli aumenti dell'ultima manovra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

