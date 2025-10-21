Di MTV ci mancherà anche lo stile dei suoi VJ
La notizia della chiusura di MTV non cambia di certo troppo il presente, ma ci riporta sicuramente indietro, almeno con la memoria. Non è una news che riguarda davvero l’oggi, ma è una di quelle che fanno riemergere tutto insieme: pomeriggi davanti alla tv, piazza Duomo piena, magliette con le stampe sbagliate ma giuste, un’estetica fatta nostra senza rendersene conto. MTV è stato uno dei posti in cui si guardava e ci si lasciava guardare, un canale che ha formato un intero modo di pensare la moda. Ma il bello è che MTV non aveva un solo codice estetico, ne aveva tanti, e tutti convivevano nello stesso flusso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Intervistato a Stile TV, Giovanni Bia ha parlato così di #Cambiaso, suo assistito! Non solo del suo momento alla Juventus, ma anche e soprattutto della trattativa saltata in direzione Manchester City - X Vai su X
