Di Matteo lascia l’Anm | Troppo potere alle correnti

Nino Di Matteo volta le spalle all’Associazione nazionale magistrati. Il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia ha formalizzato le dimissioni dall’Anm denunciando con durezza le dinamiche correntizie che hanno inquinato l’organizzazione. Una rottura maturata nel tempo, che assume oggi un significato dirompente: uno dei magistrati simbolo della lotta alla mafia prende le distanze dall’istituzione che dovrebbe rappresentarlo. La decisione arriva dopo anni di crescente disagio. “Ho progressivamente nel tempo maturato questa scelta con molta amarezza”, ha spiegato Di Matteo in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Di Matteo lascia l’Anm: “Troppo potere alle correnti”

