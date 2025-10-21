Di Matteo lascia l’Anm | Logiche correntizie e politiche non mi riconosco Continuerò a parlare a titolo personale
“Nelle scorse settimane ho presentato le dimissioni dall’ Associazione nazionale magistrati. Ho, progressivamente nel tempo, maturato questa decisione con molta amarezza. Non mi sento parte di un’associazione all’interno della quale continuano a trovare spazio logiche di appartenenza correntizia e di opportunità politica che non ho mai condiviso e che, in passato, anche da membro del Consiglio superiore della magistratura, ho cercato in tutti i modi di contrastare”. A comunicarlo è il pm Nino Di Matteo, attualmente sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia dopo molti anni in Procura a Palermo, dove ha condotto le indagini e sostenuto l’accusa nel processo sulla trattativa Stato-mafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
