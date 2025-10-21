Di Lorenzo: «siamo fragili in questo momento. Serve un bagno d’umiltà» Il capitano a Sky Sport dopo Psv-Napoli 6-2. «Una brutta figura che abbiamo fatto stasera, bisogna analizzarla bene, non lasciarla andare via così, capire le motivazioni. Dobbiamo parlarne nello spogliatoio, c’è da capire bene le motivazioni, brutta serata, è andato tutto storto». «Siamo fragili in questo momento. L‘anno scorso avevamo la sensazione di essere granitici, solidi, abbiamo perso un po’ di compattezza, di equilibrio. È vero che stiamo cercando di proporre qualcosa di diverso avanti ma abbiamo preso gol che che non si possono prendere a questo livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «siamo fragili in questo momento, presi gol che non possiamo prendere. Serve un bagno d’umiltà»