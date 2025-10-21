Di Canio | Il Milan ha vinto l’ultimo scudetto con dirigenti Italiani La Juventus deve…

Intervenuto dagli studi di SkySport post Como-Juventus, l'ex calciatore Di Canio ha sferrato un attacco alla Juventus: i paragoni col Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Canio: “Il Milan ha vinto l’ultimo scudetto con dirigenti Italiani. La Juventus deve…”

Altre letture consigliate

Gigi De Canio ha elogiato Francesco Camarda in un’intervista al Quotidiano di Puglia. L’ex tecnico ha definito il talento del Milan «già completo, potente e tecnico». Secondo De Canio, Lecce può essere la vetrina ideale per la sua crescita: «Ha il gol nel cuore - facebook.com Vai su Facebook

De Canio: "Camarda? Lasciamolo tranquillo facendo crescere in serenità. Il Milan..." #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Milan, Garbo punge i rossoneri: "Hanno vinto contro la Fiorentina per un rigore che non c'è" - 1 contro la Fiorentina, conquistando con merito la vetta della classifica di Serie A. Da milannews.it

Milan, Ibrahimovic: Leao ha vinto lo scudetto da solo, non perdono Guardiola, la verità su Allegri - Zlatan Ibrahimovic ripercorre la sua storia da calciatore ma ancora non dimentica alcuni dissapori. Come scrive sport.virgilio.it

De Canio: "Milan diverso grazie ad Allegri. Juve, il problema è in mezzo" - "Penso due cose: il Milan è una squadra diversa dal recente passato, e il grande merito è del ... tuttomercatoweb.com scrive