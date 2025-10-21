Devi uscire subito Grande Fratello l’annuncio di Simona Ventura | abbracci di addio

Il Grande Fratello è tornato con una diretta che non ha deluso le aspettative, andata in onda lunedì 20 ottobre 2025, e che ha tenuto milioni di telespettatori incollati allo schermo. La puntata ha mescolato emozioni, tensioni e sorprese, regalando al pubblico momenti toccanti e discussioni destinate a far parlare. Tra il ritorno di Anita Mazzotta dopo un lutto personale e l’eliminazione inaspettata di uno dei concorrenti più discussi, la serata si è trasformata in un racconto intenso, pieno di svolte e sentimenti contrastanti. La protagonista indiscussa della prima parte è stata proprio Anita, tornata nella Casa dopo aver perso la madre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it