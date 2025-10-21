Detenuto obeso trovato morto in cella | Riflessione urgente su funzione rieducativa della pena

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE – È mesagnese il 51enne Francesco De Leo deceduto ieri, lunedì 20 ottobre, nel carcere delle Vallette a Torino dove era stato trasferito alcuni giorni prima dal penitenziario di Marassi a Genova. L’uomo, affetto da grave obesità (pesava 265 chili), soffriva di diabete e per lui erano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

detenuto obeso trovato mortoDa Brindisi al Piemonte, morto in cella Francesco De Leo, detenuto obeso arrivato a pesare 260 chili - Diabetico e con gravi problemi di salute, da mesi veniva spostato tra carceri e ospedali del Nord Italia per mancanza di strutture adeguate. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

detenuto obeso trovato mortoMorto in cella a Torino Francesco De Leo, detenuto obeso di 260 kg: “Vittima di indifferenza e diaspora carceraria” - Francesco De Leo è morto lunedì 20 ottobre nella sua cella “personalizzata” del carcere Lorusso Cotugno di Torino. Lo riporta msn.com

È morto in carcere il detenuto di 260 chili. Era appena stato trasferito da Genova - La sua era vita da detenuto era stata una vera e propria odissea, a partire dal 2023, anno in cui ha iniziato a mettere su peso. Scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Obeso Trovato Morto