Detenuto obeso trovato morto in cella | Riflessione urgente su funzione rieducativa della pena

MESAGNE – È mesagnese il 51enne Francesco De Leo deceduto ieri, lunedì 20 ottobre, nel carcere delle Vallette a Torino dove era stato trasferito alcuni giorni prima dal penitenziario di Marassi a Genova. L’uomo, affetto da grave obesità (pesava 265 chili), soffriva di diabete e per lui erano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

